台南市即將於明年舉辦全國運動會，為強化台南市競技運動的實力，市長黃偉哲24日在台南市議會議長郭信良、台南市體育總會理事長吳志祥及體育界人士的見證下，宣布將成立體育局，展現市府重視體育發展的決心。

黃偉哲表示，在成立體育局之前，還需修改《台南市政府組織自治條例》，並送請市議會審議通過，希望能夠趕在今年上半年成立。

黃偉哲強調，自2010年縣市合併升格以來，台南市體育處從最初的2組編制，到2018年擴編為3組，由設置12人逐漸提升到32人，顯見市府對體育運動的發展從不停歇。

黃偉哲還說，成立體育局一直是各界的期盼，為強化南市競技與全民運動、活絡運動產業發展，市府於今年正式成立體育局，希望透過更完整的組織運作及行政資源，為市民打造更優質的運動空間、激發全民運動風氣，並培育更多優秀運動人才。

教育局長鄭新輝也指出，隨著體育局的成立，南市投入體育運動發展的人力與資源也將逐步增加，專業的組織架構，包括「運動設施及產業」、「競技運動及學校體育」、「全民運動」，將成為體育政策推動的鐵三角，台南更將是6都唯一將學校體育及社會體育整合的城市。