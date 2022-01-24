差一點就破6千億元大關。2021年因為新台幣兌美元升值、美元保單利率較高、壽險業者力推等因素，全年美元保單新契約保費達新台幣5964億元，創歷史新高銷售量，較2020年成長19.5％以上，且美元新契約保費占去年新契約保費近57％，比率亦創史上新高。

今年各壽險公司依舊力推美元保單，且不少公司調高宣告利率，全年有機會突破6千億元、再創新高。

但今年美元保單依舊面臨三大變數，一是美國聯準會將啟動升息行情，美元利率可望走揚，但美元亦可能升值，就要看美元利率升幅是否能壓過升值幅度，讓保戶依舊願意拿新台幣兌換美元投保；二是金管會強化保單利潤指標，壽險公司是否還有持續拉高宣告利率的空間，仍要看後續市場發展；三是金管會將出手控管投資型保單的連結標的，若完全不得連結高收益債券（非投資等級債券），則美元投資型保單買氣亦會重摔。

金管會2008年開放外幣保單銷售，一直到2020年因為新冠肺炎疫情、全球利率急降，且新台幣匯率獨強，才讓美元保單一枝獨秀，美元新契約保費在2020年達新台幣4989億元，占當年新契約保費的占率由2019年的35.8％，2020年一舉衝破50％，達54.4％，金額及占率都創歷史新高。

2021年新台幣兌美元匯率繼續升值，美元保單新契約保費再成長到5964億元，占率更拉高到56.9％。

不過，2020年是美元傳統型保單占所有美元保單的7成銷量，主要是美元利變壽險，但2021年美元投資型保單新契約保費衝上2799億元的歷史新高，占美元保單銷量的47％左右，美元傳統型保單占率降到53％，主要是去年美元保單利率雖比新台幣等保單高，但卻比2020年下降，而資本市場投資熱潮帶動投資型保單大賣，保戶選擇美元計價，想要資本利得與匯差兩頭賺。