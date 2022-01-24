愛立信24日發布最新《2030年十大消費者趨勢》報告，結合行動網路與實體環境的混和型消費體驗「全空間廣場」將在2030年變得普及，AR眼鏡、防水VR眼鏡、觸覺連體套裝和觸覺手套都有可能成為逛街時會使用到的裝備。

愛立信消費者行為研究室發佈最新《2030年十大消費者趨勢》報告，揭曉6G讓虛實宇宙成為可能的場景。報告結果顯示，大多數AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）和數位助理的科技嘗鮮者認為，2030年將透過結合先進連網技術與實體設施，以某種形式虛實融合的「全空間廣場（Everyspace Plaza）」來提升消費者購物體驗。

這份報告是愛立信消費者行為研究室《十大消費者趨勢》第11版，蒐集AR、VR和數位助理科技早期使用者對2030年生活的看法，並提出一種利用數位科技來延展實體消費體驗的混和型購物中心概念—「全空間廣場」。報告呈現全球5700萬位科技嘗鮮者對未來的期望和預測。

愛立信針對全空間廣場提出15個運用數位科技延伸實體消費體驗的服務設施，並讓消費者分別進行評比。其中，79%的受訪者認為，這15個服務概念都會以某種形式在2030年實現。

台灣愛立信總經理周大企表示，元宇宙大量描繪虛實融合的場景，需要運用下一世代連網技術，以及結合VR、AR、XR和可程式化設計的材料等設備技術來實現。愛立信期盼能結合這些技術，共同推動台灣邁向無限連網的未來，讓元宇宙在消費者生活中化為可能。

愛立信研究中心負責人Magnus Frodigh表示，購物中心具有半公共的性質，這代表著人們可以更輕鬆地控制延遲範圍，並儘早提供下一世代行動通訊使用體驗。購物中心可以透過在現場提供延展實境(XR)設備，為消費者部署客製化的專網。

愛立信消費者行為與產業研究室研究計畫、《十大消費者趨勢報告》專案負責人Michael Bjorn博士則表示，我們現在或許很難想像2030年會有大量的消費者擁有AR眼鏡、防水VR眼鏡、觸覺連體套裝、觸覺手套等科技裝備，然而一旦這些設備能以較低的成本共用，將有大量的消費者使用它們來提升日常購物體驗。

愛立信消費者行為研究室《2030年十大消費者趨勢》的十大「全空間廣場」包括1，全時空場館，2030年的表演空間將採用遠端臨場 ( telepresence ) 技術，讓國際藝術家或運動團隊以無異於親臨現場的數位形式進行表演。

2. 沉浸式美容沙龍，2030年的美容院將會使用立體建模為消費者改善容貌，或是透過程式根據環境時間為變換妝容的顏色和圖案。

3. 全訂製服飾店，專門針對消費者和個人虛擬化身量身訂製的快時尚，訂製服飾店將使用可程式化設計的材料，製作防水或透氣的衣服。線上會議和社交活動將推動打扮虛擬化身的需求，四分之三的消費者預計裁縫師能根據身體的3D掃描為個人虛擬化身設計數位時裝。

4. 全宇宙游泳池，許多人想像能夠探索宇宙未知的世界，像是將游泳池變成新一代大型遊戲機，未來可能出現可使用充氧VR頭盔體驗外太空零重力狀態的游泳池。

5. 全體驗健身房，延展實境技術或許正在將未來的健身變成一項社交活動，透過沉浸式與他人一起線上健身的AR、VR跑步機和健身自行車。

6. 全功能願望工廠，按照個人需求維修和生產，釋放永續購物的潛力，購買新產品的同時，也能回收舊產品的全功能願望工廠購物。

7. 全宇宙餐廳，食托邦 ( Foodtopia ) 意指能與全球任何人一起吃任何想吃的餐點的地方，到2030年，將會出現全網連線的連鎖餐廳，消費者期待透過虛擬方式與身處其他餐廳的朋友進行連結，享受真實聚餐的感覺。

8. 無邊界商店，具有延展實境平台的實體商店將再次吸引消費者的興趣，將自己的家投影到實體商店內，並在虛擬的家中試用新產品，提供網路零售店仍無法做到的混合式體驗。

9. 全方位醫療中心，既是隨侍在側的醫療專家，也是全方位健康天使，在地醫療中心將會普遍使用無需預約的AI健康掃描服務，且可以在幾分鐘內提供並更新準確的個人健康狀況。

10. 超自然公園，由數位科技延展和控制的「大自然」，將會成為都市居民最期待的購物中心體驗，未來可能出現能與動物，甚至是已滅絕的動物互動的AR/VR動物園。

愛立信表示，這份報告來自已經長達11年的愛立信長期消費者趨勢計畫。資料主要參考2021年10月、11月期間對上海、斯德哥爾摩、雪梨等全球14座城市的擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 或數位助理科技的早期採用者進行的線上調查。