新年走春虎力全開，亞太電信24日宣布，全力衝刺5G市場，與遠傳電信5G共頻共網後，將提供亞太電信5G用戶80MHz頻寬及快速上網服務，為了帶給消費者全新飆網體驗，原5G7天試用卡加倍升級，提供長達14天不限速飆網吃到飽，不限新朋友、老客戶，或是先前曾申辦5G試用卡的消費者。

新春連假將至，加上近期疫情升溫，亞太電信與知名HTML5遊戲平台業者異軍互動娛樂，聯手全新《遊戲天天玩》HTML5遊戲服務，一上市即推出近百款熱門遊戲，包括角色扮演遊戲《山海有妖獸》、策略遊戲《皇者天下》、養成遊戲《戀戀花園2》等通通都能免費暢玩。

《遊戲天天玩》HTML5遊戲服務，無需另外下載APP，只要上亞太電信官網，不限亞太電信用戶，都可透過手機、平板、筆電等跨裝置免費登入網頁遊玩，想要購買遊戲虛寶進階打怪，還可透過電信帳單代收來付款，快速又便利，並祭出「積分兩倍送」，天天上線遊玩，不僅雙倍獎勵回饋，還可兌換咖啡等好禮。

亞太電信表示，今年農曆春節假期長達９天，為滿足用戶返鄉、外出走春收訊需求，亞太電信強化全台景點熱區網路部署，針對台北市立動物園、大溪老街、竹山紫南宮、鹿港天后宮、旗山老街、墾丁大街等增設移動式基地台。另外，各地返鄉主要幹道增設臨時站台並擴充容量，提供全台用戶在新春期間順暢、穩定的行動通訊及網路服務。

門市營業時間方面，全台Gt智慧生活門市進行彈性調整，直營門市除夕（1/31）至初二（2/2）營業時間調整為11：00至17：00，部分門市共123家除夕至初二未營業，初三（2/3）起恢復正常營業時間。另，加盟門市除夕（1/31）當天部分門市最晚營業至18：00，初一（2/1）至初四（2/4）為12：00至21：00，初五（2/5）起恢復正常營業時間，部份店點除外。

帳單繳納方面，提供彈性調整帳單繳款期限，原帳單繳款截止日為2月5日的用戶，順延至2月7日繳費，其它出帳週期用戶繳款截止日則維持正常不變。

亞太電信春節期間多項營運服務不打烊，若有申辦門號需求的消費者，亞太電信數位門市於過年期間24小時照常營業，提供業界最簡便的門號申辦服務，結盟萊爾富及全家便利商店，進行O2O虛實整合，從線上申辦下單、線上/超商身分驗證、超商取卡購卡、門號自助開通，提供全數位化申辦服務，網路下單到開通門號僅需10分鐘。