過年有救了？今本土「只」增15例 陳時中：危機還沒過

本土疫情連環爆，國內今日新增15例本土個案，都與高雄港、宜蘭飯店、桃園亞旭及銀行有關，其中礁溪長榮酒店群聚擴大，增4人確診，為2名員工、2名工讀生，高雄港新增8人確診，另外亞旭電腦增2人、聯邦銀行行員則增1家人確診。

針對宜蘭增加的4人，指揮官陳時中表示，為礁溪長榮酒店員工18443衍生的個案，該員工確診後，共匡列915人，包括員工和客人，其中檢出4人確診，為2名員工、2名工讀生，4人的親密接觸者匡列90多人，目前檢驗陰性，持續匡列中，看起來沒有擴大情況，還要看看社區第二層的接觸者，持續觀察。

而桃園新增的3名個案，陳時中說，案17487是聯邦銀行指標個案17630的爸爸，解隔離前轉陽性。另桃園自貿港區，前2天沒回來採檢的昨天也回來採檢，其中案18488一採陽性，另案18489前2天已經進入檢疫所，一採陰，現在有症狀，二採檢陽性。

陳時中特別提醒，在1月10日開始，曾在自貿園區，尤其在重災區亞旭、鴻佰服務過的民眾，應儘速出來採檢，前進指揮所也會通知警政單位幫忙找人，有些人一時聯繫不易，有些已離開工作場域。

至於高雄，陳時中表示，共新增8人，其中港區工作者3人 為案18490、18466、18491，以及周邊販賣雜貨的母子，案18493和小孩18492，2人不是和高雄港直接相關，而是在附近販售生活日用品。

除了這5人外，昨日確診的案18399的姪子案18467今日也確診，曾和高雄港工作者案18211有些往來，自己快篩，並進一步接受PCR採檢後，檢出陽性。至於外包人員，案18469、18480，2人近期也出現症狀二確診，高雄衍生的案子有8例，關聯圖還是可以接上，至於診所看診的目前沒有擴大跡象。

陳時中表示，今日本土案例減少很多，但是不能掉以輕心，昨日是禮拜天，相對的，大規模採檢的人較少，雖然少，但危機還沒過，桃園、高雄都會持續大規模採檢，繼續觀察。