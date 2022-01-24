大陸東莞市一名48歲羅姓男子，近來頭部、頸部疼痛約半個月，自己在家刮痧處理，但疼痛卻越來越嚴重，只好上醫院求助，誰知人才踏進急診室就陷入昏迷、失去呼吸心跳，經搶救撿回一命，原來男子是顱內動脈瘤破裂，如果發生第二次破裂，致死率高達60～80%。

據大陸廣州日報報導，家住大陸東莞市大朗鎮的羅姓男子，半個月前開始出現頭頸部疼痛，在家中自行刮痧處理。但疼痛持續難忍，他電話向家人求助，被送到大朗醫院急診室。豈料，剛進入急診室，羅男立即陷入昏迷，呼吸心跳停止，院方立即展開搶救，羅男恢復生命跡象。

經電腦斷層檢查，差點讓羅男喪命的的元兇是「右椎動脈動脈瘤破裂出血」。顱內動脈瘤可說是隱藏在顱內的不定時炸彈，大約有40～60%的患者會在動脈瘤出血後的一個月內再次發生破裂，而第二次破裂後致殘致死率高達60～80%。

大朗醫院神經外科團隊，為羅男進行顱內動脈瘤腔內栓塞術、支架置入術、全腦血管造影術，成功摘除這顆「炸彈」。羅男經過治療，目前病情穩定，身體活動正常，逐漸康復中。