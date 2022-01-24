擋Omicron！ 全國醫院、長照機構即起暫停探病

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，因應近期國內發生數名本土COVID-19確定病例，為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日（1/24）起調整全國住宿式長照機構COVID-19應變措施，重點說明如下：

一、訪客管理：除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

二、新進住民管理：新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種，須配合以下兩項措施，包括：

（一）均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；

（二）依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應之管制措施：

1.如為工作人員達90％以上且住民達80％以上之機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動。

2.如為工作人員未達90％或住民未達80％之機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，並鼓勵完整接種COVID-19疫苗基礎劑12周後之機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。