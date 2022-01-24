台積電(2330)及權值股神救援，台股反彈收紅站回17900點！近期台股飽受本土新冠肺炎疫情延燒、美國聯準會升息腳步逼近及農曆年前退場觀望賣壓三大利空追擊，短短一個星期就丟了18000點，今天盤中指數更一度下殺至17682.33點，從上星期二盤中高點18575點至今天盤中低點，5個交易日就大跌了近900點，跌深了也吸引搶短買盤進場，一向力挺台股的護盤之手也在今天盤中適時出現，鎖定台積電(2330)全力拉抬，並點火台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)、統一(1216)、和泰車(2207)、股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等權值股，讓破底的台股指數鬆了一口氣。

權值股回神，近期跌得鼻輕臉腫的中小型股也獲得喘息，環天科(3499)、華義(3086)、永彰(4523)、倚強科(3219)、綠電(8440)、昱泉(6169)及樂士(1529)漲停作收，尾盤台股指數因台積電收高，不僅站回17900點，距離18000點亦只差一步，終場加權股價指數約17989.04點，上漲89.74點，成交量約2633.75億元；OTC指數為218.19點，上漲0.53點，成交量597.94億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲1.53%，其次是油電氣類股及橡膠類股，分別上漲1.26%及0.72%，表現較差者為百貨類股、玻璃類股及光電類股，其中百貨類股下跌3.7%，玻璃類股下跌2.6%，光電類股下跌1.45%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲0.94%，表現最差為電子通路類股、下跌1.71%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股持續重挫拖累，指數跳空開低，一度失守17700點，不過台積電由黑翻紅收高，台股指數亦止跌反彈，終場上漲89.74點，以17989.04點作收，18000點只差一步之遙；近期台股連番重挫，失守18000點關卡，致使5日、10日等短均線下彎，所幸中、長期均線呈現多頭排列，季線持續上揚、下檔仍具支撐，不過目前全球股市仍受疫情及美國即將升息等不利因素干擾，台股及美股等短線仍有回測壓力，加上櫃買指數半年線岌岌可危，在農曆年前買盤觀望保守下，本周台股恐仍是震盪走勢。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股近期因美債殖利率攀升、法人轉賣等影響一度失守月線，不過，目前中長期技術面仍處多頭，加上此次行情回檔並非經濟基本面轉差所致，預期待消化美國聯準會利率決策會議因素過後，盤勢將回歸景氣及企業獲利表現，對台股後市表現並不看淡，而且就評價面觀察，目前台股預估本益比不到15倍，為長期合理區間之下緣，若遇行情明顯回檔建議可逢低布局，看好半導體供應鏈、IC設計、電動車、資料中心等產業能見度佳之受惠題材。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，受到Fed貨幣政策立場更趨鷹派，致美股重挫的衝擊，台股18000點關亦告失守，後市市場關注焦點在：一、歐美每日新增Omicron病例持續增加，是否恢復封城進而影響經濟活動；二、Fed將QE結束時間提前到3月，後續升息時間是否提前；三、22Q1企業法說登場，龍頭企業的營運展望如何。整體而言，在歐美年終銷售旺季佳，有利於消化終端庫存水位，預期第一季仍處於回補庫存周期中，加上美國消費性電子展(CES)中的新品展示與元宇宙等題材，有利於科技股作夢題材，且受惠半導體出貨暢旺，台積電法說釋出正面的營運展望之下，台股後市仍不看淡，建議拉回找買點。

魏永祥指出，受基期墊高影響，2022年台股整體企業獲利成長有限，股價表現也不會像2021年百花齊放，各次產業成長性也出現分歧，但仍有投資機會，操作上選股不選市。外資2021年淨賣超約3770億，但4Q21轉為買超538億元，元月以來大買724億元，外資積極回補帶動集中市場創新高，OTC指數在內資提前結帳下跌破季線，靜待農曆年後內資回籠；在選股方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、貨櫃、航空股、解封受惠股等亦有表現空間。