晶心科(6533)最新宣布，攜手英國繪圖晶片設計公司Imagination Technologies，雙方合作借助與RISC-V相容的Andes AX45處理器核心，成功測試和驗證了IMG B系列圖形處理器(GPU)。因為Imagination是蘋果關鍵零件IP供應商，在2020年才簽署長期授權協議，故換言之，晶心科不排除有機會透過本次的合作，搶進蘋果相關供應鏈。

雙方此次驗證測試將IMG BXE-2-32 GPU和Andes AX45在現場可程式設計邏輯閘陣列(FPGA)平台上一起進行了驗證，該平台包含網路、記憶體和週邊設備。本次驗證合作為AR/VR、車載資訊娛樂系統(IVI)、工業和物聯網(IoT)產品領域的客戶提供了一種經過驗證的、完整的解決方案，並為後續的持續測試奠定了基礎。

Imagination在2020年初，和蘋果達成多年期許可協議，蘋果將支付授權費用，藉此將可以更廣泛的使用Imagination Technologies的智慧財產權。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌博士表示，RISC-V生態系統正在迅速發展。為了繼續保持其發展速度，並展示其多種可能的部署方式，晶心科與Imagination通過建立合作夥伴關係，以提供了一種快速簡捷的方法來驗證GPU IP單元，從而為我們的客戶減少SoC設計時間，並降低風險和成本。憑藉靈活設計的GPU，以及晶心科高度可配置的雙發射AX45 RISC-V核心，晶心科能夠在短時間內建立系統需求，並生成最佳配置，以提供有效的概念驗證。

Imagination硬體工程副總裁Colin McKellar表示，RISC-V是一種不斷發展壯大的CPU架構，本次使用Andes AX45 RISC-V CPU來驗證IMG B系列GPU的成功，突顯了這兩個平台的靈活性。Imaginations生態系統的可定制化特性使Imagination能夠在不到一周的時間內，就可快速開發出一個完整的工作系統原型，即從集成到實現再到驗證。

晶心科長期耕耘RISC-V，目前已經進入收割期，隨著RISC-V穩定成長，今年相關貢獻也穩定成長，晶心科今年營運動能持續，2022年整體營收成長幅度有機會達40%，其中，RISC-V和V3差不多，但RISC-V略高於平均。