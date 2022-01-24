Omicron變種病毒入侵台灣，變異株傳播鏈持續擴大引發突破性感染，且感染有年輕化之趨勢，LED廠華興(6164)持續鎖定防疫相關商機，並將產品裝設使用持續擴大至幼兒園等場所。

華興集團近年來配合政府積極發展防疫產品，意識到守護國家幼苗健康的重要，此次與明新兒童發展中心及佳南幼兒園、桃園國小附設幼稚園、佳音英語桃園分校，攜手合作；華興運用「非接觸式-UVC紫外線抑菌技術」研發出經實驗證實能達99%抑菌效果的「BioLED 365 Care空氣型紫外線抑菌燈」，搭配教室內冷氣、空調使用之方式來抑制在室內空間自由流動的病毒、細菌、塵(蹣)，降低潛在病毒傳播危機。

華興行銷長沙舟指出，特殊設計的UV設備能夠在上課期間即時為學童消毒空氣，會比傳統方式大幅增加防護效果。華興研發「BioLED 365 Care紫外線抑菌設備」，目前已在知名五星級精品飯店及學校、銀行、餐廳裝設使用。

華興去年受惠產業復甦，2021年全年營收年增25.5%至9.54億元，且可望轉虧為盈。今年公司以低溫照明、UV防疫新產品等銷售為重點，力拚營收維持去年25%的成長力道。

受惠於低溫照明和商業照明需求，華興2021年前三季淨利1558萬元、每股盈餘0.16元；去年第四季營收維持旺季水準，並可望持續小賺，2021年獲利預估為近3年最佳表現。

展望2022年，華興指出，因為大陸疫情管制相關規定，有些工廠人員返鄉時程讓整個春節假期的影響時間拉長，推估2月營收較少，整體第一季營收估比上季下降。不過，就訂單狀況來看，包括低溫照明、LED元件、UV新產品、照明內銷業務等等各主力產品事業，2022年營收目標均可望有兩位數成長幅度。

華興去年起主打BioLED品牌的UV專責事業單位，目前除了經銷飛利浦UVC紫外線設備外，也推出各種型式自有產品，預期2022年業績成長最具爆發力。今年以照明內銷成長目標達50%~60%，以及UV事業占總營收比重由去年的不到2%，今年目標大幅提高至10~15%為兩大動能。