《美麗島電子報》今天公布一月國政民調， 35.8％民眾認為國內整體經濟現況好，比上月減少2.9個百分點，61.6％認為國內整體經濟現況不好，比上月增加2.2個百分點。進一步分析顯示，除民進黨支持者外，其餘各群民眾明顯傾向認為國內整體經濟現況不好。

這份民調調查時間是在今年1月19日至1月20日，當時國內疫情已逐漸升溫， 調查結果顯示，僅民進黨支持者過半數認為國內整體經濟現況好，達54.4％。

其餘各群民眾明顯傾向認為國內整體經濟現況不好，尤其是女性、或基宜花東離島、或20至29歲、或民眾黨支持者與泛藍民眾等族群，都有超過6成6認為國內整體經濟現況不好。

泛綠民眾有42.9％認為整體經濟不好，認為經濟好的則有54.5％。至於滿意蔡總統或閣揆蘇貞昌表現的民眾，有5成5認為國內整體經濟現況好，認為不好的則有4成1，而不滿意蔡總統或閣揆蘇貞昌施政表現的民眾，則有超過8成4認為國內整體經濟現況不好。

《美麗島電子報》表示，值得注意的是，就民眾統獨立場而言，大致可見傾向台灣獨立或法理台獨的民眾愈認為國內整體經濟現況好，傾向維持現狀或兩岸統一的民眾，則明顯認為國內整體經濟現況不好。

這份調查是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析。由畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍涵蓋全國22個縣市，成功完訪1072人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為±3.0％。