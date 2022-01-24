【旅遊經 編輯部報導】疫情期間，許多人的國外旅遊夢遭夢碎，現在想出遊日本嗎？台灣又出現一個偽出國日本景點，位於新竹火車站後站的南大路警察宿舍，市府投入4572萬元修復，串聯鄰近下竹樹屋，變身「下竹町」，將於2月5日（大年初五）起開放免費參觀。開館首檔展覽邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授展出超過30幅珍貴手稿，並推出風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等課程，戶外草地2月12日起連續3周末舉辦文創市集，未來下竹町將定期舉辦活動，成為嶄新藝文聚落。

位於新竹火車站後站的南大路警察宿舍

歷史建築南大路警察宿舍興建於1929至1935年間，為典型雙拼木造日式建築，屬1棟2戶建築、共計2棟4戶，見證後站黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展歷史，是許多新竹市民共同回憶。當時面臨拆除命運，市府努力保存、爭取中央經費，2018年啟動老樹保留、老屋活化的「老樹舍計畫」，重新修復南大路警察宿舍，保留初建時的竹編牆體、屋根、日式黑瓦等，維持歷史建築。

新竹市長林智堅表示，南大路警察宿舍歷經3年修復並啟動促參，委由時藝文化創意公司營運，提供展覽藝文空間，透過文史導覽、當代生活百物與博物館藏品進駐、引進國際藝術策展，並串聯後站新竹公園、動物園、玻璃工藝博物館等景點，讓大後站地區風華再現，打造藝文新據點。

「下竹町-南大路日式警察宿舍」共有2場館，南大路145、147號為展覽館，南大路162、166號為餐廳。展覽館2月5日起試營運，開館首檔特展邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授，展出超過30幅珍貴大型手稿並搭配互動體驗，同時設置導覽影片，帶領觀眾以時間軸爬梳新竹300年來的建城軌跡；館內同步推出「下竹拾藝」系列課程，包含風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等深度體驗。

戶外草地空間則自2月12日起連續3週末舉辦「下竹町老樹文創市集」，將以風城美食與手作品牌進駐，提供民眾假日藝遊好去處；另，餐廳預計今年春季後，由亞洲創意蔬食料理知名餐廳品牌「新築窟」進駐後，對外營業。

「下竹町-南大路日式警察宿舍」展覽館營業時間為每周二至周日10:00-18:00（每周一公休），試營運期間夜間（18:00-21:00）另有沉浸式實境劇本互動體驗（收費）。相關訊息可至「下竹町-新竹南大路日式警察宿舍」粉絲專頁查詢！

古蹟學者兼建築畫家-李乾朗教授為特展繪製手稿

南大路警察宿舍開館首展邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授，展出超過30幅珍貴大型手稿並搭配互動體驗。

※.展覽資訊──

展覽名稱：築跡往•返-李乾朗古建築手繪圖特展

展覽時間：2/05-4/17，每日10:00-18:00 （每週一休館，逢連續節假日正常開館，連假後隔日休館）

展覽地點：下竹町-南大路日式警察宿舍展覽館（新竹市東區南大路145號）

票 價：免費入場導覽資訊：現場設有志工定點導覽，團體導覽請提前預約，專線03-5623006。

圖片：新竹市政府提供