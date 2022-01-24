南韓性感網紅Evelyn，因經常在網路上分享近幾年很夯的穿搭影片「LookBook」並在鏡頭前大膽更衣展現凹凸有致的火辣身材，加上她在片中總是戴著口罩增加神祕感，並以清柔的嗓音介紹影片內容而在網路上竄紅。日前她便在個人YouTube頻道中，換上空姐制服，並以各種撩人的坐姿吸引百萬人觀看，不過這舉動卻遭到航空公司檢舉，下場也曝光了。

根據南韓媒體的綜合報導，Evelyn去年11月在個人YouTube頻道《뒤태미인 이블린 Evelyn》中，一如往常的發布穿搭影片，但這次她換穿的不是一般服飾，而是與大韓航空空姐制服雷同的服裝。影片中，只見她同樣戴著口罩，緩慢的對著鏡頭脫掉外衣並穿上貼身水藍色襯衫與米色窄裙，過程中內搭的鵝黃色內衣與內褲，以及火辣的好身材都被看光；換好衣服後她還不忘坐在地上對著鏡頭頻頻放電，並若有似無張開雙腳，讓不少人看了產生無限遐想，紛紛留言轉發，也讓她因此人氣暴漲。

不過，Evelyn的這項舉動卻引起航空公司的不滿，雖她在影片中曾強調這次準備的空姐LOOK是她自己花錢買的，不是航空公司的制服，但因為外觀實在太相近，還是讓大韓航空透過發言人發出聲明，表示他們除了已和Evelyn聯絡並要求她下架影片外，也將會採取法律途徑避免公司名譽受損。而目前該影片已被Evelyn改為私人影片，全案也還在調查當中。

事實上，近幾年很夯「LookBook」穿搭影片，初期的訴求是類似高級時裝週伸展台上的模特兒，身上只穿著一件素色內衣褲，以最純粹、一鏡到底的拍攝方式展示各種造型的衣服，模特兒的身材曲線也因此一覽無遺，演變至今吸引不少身材火辣的網紅嘗試，甚至因此打開知名度。