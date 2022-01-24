國內疫情持續發燒蔓延！中央流行疫情指揮中心宣布春節期間，宮廟不能提供籤桶，另擲筊須有專人服務，使用完立刻消毒。擁有300多年歷史的南屯區萬和宮超前部署「多語文籤詩機」為電腦抽籤方式；萬和宮董事長蕭清杰強調，「多語文籤詩機」取代傳統擲筊，讓信眾使用方便、更安全。

隨著疫情升溫，內政部宣布為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動擴大疫情，即日起宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；同時不得提供籤筒、供盤供民眾使用，並強烈建議有相關需求民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。

萬和宮指出，為防堵疫情擴散，內政部加強部分宗教防疫管制，凡500人以上宗教活動，須提報防疫計畫並經地方政府同意後才可辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。

萬和宮表示，廟方早就改用電腦抽籤，信徒按照螢幕說明操作，使用過後工作人員可以消毒，方便下一位利用。抽籤前須擲筊獲神明同意，抽籤前必須先向服務台索取代幣，按鍵前虔誠心祈禱，最後跑出籤詩就完成抽籤過程。