開創漫威宇宙的始祖角色「鋼鐵人」東尼史塔克，隨著《復仇者聯盟：終局之戰》劇情安排，為救世界而犧牲，小勞勃道尼也正式「退役」，惹得漫威迷一片淚水與不捨，而「鋼鐵人」的接棒問題，這段時間始終是熱議話題，此事近日似乎有了些線索，早前瘋傳《奇異博士2：失控多重宇宙》將讓鋼鐵人回歸，如今疑似片場照流出，驚見「阿湯哥」湯姆克魯斯現身，全網嗨翻。

漫威最新電影《蜘蛛人：無家日》為多元宇宙起了頭，片中三代蜘蛛人集結加上5大經典反派原班人馬回鍋，祭出最強回憶殺，讓全球影迷大呼感動，但也擔心後面的作品可能無法超越這樣的黃金陣容，但傳漫威早備好了「秘密武器」，將在《奇異博士2：失控多重宇宙》中出大招，網路上早已瘋傳，由不同宇宙而來的「鋼鐵人」東尼史塔克，將由當年與之失之交臂的湯姆克魯斯演出。

#DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness



Leaked pic , Tom cruise as Iron man 🙄 pic.twitter.com/o7vX42MGzd — Matt Murdock ᵇᵃᶜᵏᵘᵖ (@MattDD666) January 23, 2022

當然在《奇異博士2》上映前，漫威對此事絕對是保密到家，但日前網路上瘋傳一張疑似「片場直擊」的照片，赫見阿湯哥蓄著東尼史塔克招牌鬍子現身，穿著也跟史塔克私下的風格很相近，雖然照片清晰度較差還有些失焦，但網友們仍認為這更確定了他出演「鋼鐵人」的可能性，照片因此瘋傳，全球影迷都興奮極了。

事實上，一直有傳言阿湯哥其實是當年漫威籌拍《鋼鐵人》電影時，鎖定的第一人選，但阿湯哥不確定自己是否適合演出超級英雄，多次婉拒後，機會才到了小勞勃道尼手上，他多年後被問到此事，謙遜地說自己很喜歡小勞勃道尼，「很難想像其他人演鋼鐵人，我認為他就是最適合的人選」，如今若真由他出演多重宇宙的鋼鐵人，算是圓了漫威當初的夢，此外，外傳「夜魔俠」的班艾佛列克、「死侍」萊恩雷諾斯、「金剛狼」休傑克曼、「初代蜘蛛人」陶比麥奎爾等經典角色，也都可能出現在《奇異博士2》中。