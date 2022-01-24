桃園疫情因遠雄自貿港累積確診案例破百而面臨挑戰，原定9日登場的「2022桃園燈會。光之桃花源」，將全面改為燈組靜態展示，動態活動如夜光踩街、開閉幕式、小提燈發放等全面取消，並將嚴格取締流攤、未戴口罩，也會運用大數據在觀光導覽網增設人潮警示燈號。

2021桃園燈會因「部桃事件」影響停辦，觀旅局將相關規畫和燈組沿用，「2022桃園燈會」以「光之桃花源」為主題，預計在2月9日至20日在中壢區光明公園、老街溪河岸及平鎮區新勢公園共3個燈區登場，透過光影科技及傳統燈藝，打造長達2公里的水岸燈廊，豈料桃園又因桃機清潔工確診事件波及，疫情一路延燒。

觀旅局長楊勝評表示，因應春節至元宵節動態活動都將取消、延期或改為靜態，2022桃園燈會將僅保留現場秩序與維持基本服務的人力，全面改為燈組靜態展示，將嚴格取締流攤、未戴口罩、煙火炮竹等，也會運用大數據，於觀光導覽網提供人潮警示燈號，希望降低人潮聚集情況。

楊勝評說，取消的活動包括定目劇演出、夜光踩街演出、開閉幕等記者會及快閃活動，過去民眾熱愛的燈會現場小提燈發放也停辦，另也取消行銷宣傳、現場服務櫃台、流廁，但會強化既有公廁清消。