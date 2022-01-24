本土疫情再起，繼台產防疫神單後，現在民眾改搶新安東京海上產險的「防疫隔離險」，即隔離理賠5萬元，若確診再賠5萬元，現在線上賣到塞爆，已經超過系統負荷，系統暫時無法提供服務；新安東京強調，「這不是停賣」，是進件量超過負荷，待電腦系統調整好後，這兩天應該會重新上線。

新安東京海上產險「防疫隔離險」是1月14日下午兩點正式上線，訴求以網路投保為主，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，投保無職業類別限制，從20至74歲皆可投保，保費單一費率666元，只要簡單4步驟就可完成投保；一推出就遇上本土疫情大爆發，短短上線只有10天，截止於目前為止，線上、線下累計「防疫隔離險」銷售量達20萬張。

由於線上暫時無法投保，不少民眾改走線下實體通路，產險公司為避免「防疫神單」大排長龍景象再現，新安東京海上產險以避免「群聚」為由，，新安東京海上產險發言人呂文泉表示，實體通路「防疫隔離險」只賣到1月26日營業時間結束為止；呂文泉表示，農曆年後會視狀況，再決定是否開放實體線下投保。

呂文泉表示，「防疫隔離險」設定的保單胃納量為100萬張，現在是因為進件速度太過，才調整線上線下的腳步，若未來達50萬張，會提早公告限量到期的時間。