俄羅斯與烏克蘭之間的緊張態勢持續升溫，外界也密切觀察是否牽動台灣海峽局勢。印度學者認為，北京應不會輕舉妄動，因為對台發動戰爭的代價太高。

俄羅斯已在烏克蘭邊境集結10萬大軍，並在白俄羅斯部署兵力。外媒報導，作為回應，美國總統拜登正考慮在波羅的海、北約盟邦部署數千美軍和機艦，東歐地區戰雲密布。

有分析人士擔心，中國會在美國無暇分身之際，趁機奪取台灣。前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）21日接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，就提出類似警告。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）今天向中央社記者表示，中國對台灣發動戰爭的代價巨大，因為台灣也有反擊能力。

謝鋼說：「我的預測是，中國將升高對台辭令以分化台灣內部輿論，但不會採取實際軍事行動，因為此舉成本很高，對中國來說是一個冒險行動。」

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）分析，習近平的當務之急是下半年在北京召開的中國共產黨第20次全國代表大會。再者，他正忙於清理內部的反對者，包括軍方在內，央視最近播出的反腐紀錄片「零容忍」就是一個跡象。

此外，狄伯杰也指出，冬季奧運會即將登場，加上對台發動戰爭的代價，特別在中國經濟成長下滑之際，都是必須考慮的因素。雖然習近平尋求在第3任內統一中國，但「我相信，對習近平來說，時機尚未成熟。」

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）則說，若俄烏真的爆發大戰，歐洲其他國家將無法置身事外，而中國也可能因俄羅斯的關係而被捲入。

在台灣海峽，夏海娜認為，只有在確定美國不會干預的情況下，中國才會攻擊台灣，但一旦對台發動戰爭，北京勢必自毀「和平崛起」的口號，「情勢相當複雜，未來的發展很難預測。」（編輯：高照芬）1110124