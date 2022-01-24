新北市社會局今與新北市立土城醫院簽訂「兒少保護個案醫療服務計畫」備忘錄，強化兒少安置機構的教育訓練、個案探討、驗傷採證等方面，讓受虐兒童保護更完善。（蔡雯如攝）

受到身心虐待、疏忽照顧的兒童，常因身心受創，導致情緒不穩、躁動、發展遲緩等問題，也讓安置機構人員在照顧上面臨極大的挑戰和困境。為了讓社政、醫療網絡資源更完善，新北市社會局今與新北市立土城醫院簽訂「兒少保護個案醫療服務計畫」備忘錄，強化兒少安置機構的教育訓練、個案探討、驗傷採證等方面，讓受虐兒童保護更完善。

社會局指出，兒少保護安置個案都是受到照顧者嚴重虐待、疏於照顧，或是父母吸食毒品下受害的兒童，這些兒童常會出現身心功能退化現象，身心狀況、生活、就學等能力都受到嚴重影響，而如何安撫這些個案成為安置機構人員的一大難題。

為了保障兒少照顧品質、穩定服務團隊照顧量能，社會局與土城醫院合作，透過「網絡人員教育訓練」、「個案研討」、「專家學者行動觀察」、「緊急保護兒少專業支持輔導」及「重大性侵害案件驗傷採證」5項合作，強化社政、醫療系統的合作。

土城醫院長黃璟隆表示，他身為兒科醫師，看過許多兒少個案，長庚醫療財團法人花了許多資源在做兒少保護再教育，先前已跟衛福、警政、法務等單位合作，教導基層醫護、員警、檢察官等面對兒童受虐案件第一線的處理方式，這次與新北市社會局簽訂合作備忘錄的模式是全國首創，未來合作模式成熟後，相信能成為各縣市學習的典範，

黃璟隆說，目前院方已組成專業醫療工作團隊，將定期進入緊急短期安置機構，第一時間給予輕症兒少個案醫療需求，並擬定合適的醫療方案或解決策略，另外針對重症案例，安置機構則會將個案帶至院內輔導治療，將定期追蹤關懷，另外院方也會透過醫療專業理論與實務分享增強機構工作人員專業知能。

社會局長張錦麗表示，針對家中受虐個案因應受創樣態不同，都需要個別化的處理，市府常常可以感覺到安置機構的困境和無奈，這次與土城醫院合作建構社政與醫療網絡資源，將能提升兒少保護安全系統，達到事半功倍效果。