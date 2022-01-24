國民黨青年票源不足，如何拉攏年輕人？國民黨台中市黨部增設7年級的發言人群，全面備戰，國民黨台中市黨部主委林敏霖24日表示，疫情升溫，民進黨政府防疫漏洞百出，卻沒有被檢討，新成軍的發言人群來自基層優秀青年，要將民眾心聲，透過市黨部向政府發聲。

國民黨台中市黨部新發言人群，廣納國民黨新秀加入市黨部發言系統，新發言人群包括豐原區社皮里長暨台灣新世代關懷協會秘書長涂力旋、大里區立仁里長鄭伯其、市黨部義務執行長許育璿、前國民黨青年團總團長劉昱佑，成員涵蓋基層里長、新創公司負責人與台大博士生，齊心協力廣納民意為民眾發聲。

林敏霖說，疫情嚴重，民進黨防疫出問題，社會輿論焦點卻被民進黨控制引導，該有的疫情資訊沒有完整報導，該有的防疫漏洞沒有被檢討，市黨部決議增建發言人群，成員都是來自基層的優秀青年，加強監督民進黨中央執政與防疫措施，維護社會公平正義。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋為現任豐原區社皮里長，也是台灣新世代關懷協會秘書長、豐原區棒球委員會主委、豐原區籃球委員會副主委，長期投入青年事務與體育運動推廣，青春有活力為人客氣，是豐原鄉親最熟悉的「少年里長」，曾任江啟臣立法委員服務處副主任、蔣孝嚴立法委員國會辦公室助理、行政院大陸委員會副研究員等職。

新任市黨部發言人有鄭伯其、許育璿、劉昱佑。鄭伯其為現任大里區立仁里長、大里區公所區政諮詢委員、大里市市民代表、立委江連福特助等職，從退伍後20年來都在基層服務，最了解民眾的需求，「為民服務」也是伯其最大的興趣，去年參與發起陳柏惟罷免案，被視為是刪Ｑ戰將。

許育璿曾任資訊公司總經理，現為新創公司負責人，熟悉新媒體發展趨勢，了解青年就業或創業不易，也明白新創產業的環境與需求；從2020年5月起還擔任台中市黨部的無給職數位執行長及台中市文化基金會副執行長協助推行組織數位化與新媒體宣傳。

劉昱佑為台大統計、農業經濟雙碩士，曾任國民黨青年團總團長暨中常委、全國各界慶祝青年節籌委會總召；大學期間投身學自治與地方事務，長期關注台中市政，曾擔任台中市政府青年事務審議委員會之青年代表與青年諮詢委員。