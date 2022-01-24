臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」(簡稱「特選臺灣IC設計報酬指數」)自2022年1月24日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

依據工研院統計，臺灣IC設計產值2021年首度突破1.2兆元關卡，較2020年大幅成長40.7％，2022年IC設計產值將持續成長。「特選臺灣IC設計報酬指數」可協助發行機構進行指數金融商品應用，可望提供投資人藉由指數金融商品參與IC設計主題投資的新選擇。

證交所表示，「特選臺灣IC設計報酬指數」為統一證券委託臺灣指數公司客製化編製，以上市上櫃普通股為指數母體，採樣範圍依證券交易所產業分類中之「半導體類」，選取全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」之股票。

臺灣指數公司篩選通過流動性檢驗之股票，依照近四季平均EPS遞減排序選取前20名，若遇排名相同者則以自由流通市值大者優先選入，再運用「自由流通市值」加權計算指數，個別成分股權重不得超過15%、前五大成分股權重總和不得超過60%，指數表彰臺灣上市上櫃IC設計類股高獲利之股票組合投資績效表現。

證交所指出，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣IC設計報酬指數」年化報酬率為23.71%、2021年殖利率4.20%，表現均優於大盤指數(10.93%、3.40%)及臺灣全市場半導體報酬指數(20.30%、3.52%)。指數每年4、10月進行2次成分股定期審核，每年1、7月進行2次權重調整，最新一期指數權重前十大成分股為聯發科(2454)、聯詠(3034)、矽力-KY(6415)、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)、信驊(5274)、群聯(8299)、世芯-KY(3661)及祥碩(5269)。