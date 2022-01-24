德國總理蕭茲(Scholz)在致給歐盟的正式信中表示，德國聯合政府反對歐盟提出的將核電列為永續能源的計劃草案。

德國副總理兼經濟部長Robert Habeck以及環境部長Steffi Lemke在聯合聲明中說，作為聯邦政府，再次明確表示反對納入核能。經濟部另外也指出，對核電廠缺乏安全性要求，不排除對人類和環境造成重大、跨境、長期危害的嚴重事故；另外也不能放任關於放射性廢棄物長期存放的問題。

歐盟的投資分類希望能為綠色投資劃出標準，協助讓環境友善的計畫能夠吸引更多私人投資，並且消除投資人和企業誇大其綠色的貢獻。

聲明中指出，如果歐盟執委會無視德國的反對，不修改計畫草案，德國應當在他們的意見中表達拒絕該計畫。

歐盟的規則被拖延已久，各國在核能和天然氣是否應該獲得綠色標章的問題上意見分歧。奧地利已經表示，如果歐盟委員會繼續將這兩項計畫列為永續投資項目，將採取法律行動。

德國政府在信中表示，支持為天然氣貼上臨時綠色標籤，作為歐盟實現氣候中和之路的過渡解決方案。

無排放的核能同樣具有分裂意見。法國、捷克和波蘭等國表示，核電應該在遏制全球變暖方面發揮重大作用；奧地利、德國和盧森堡則是反對者。

歐盟執委會希望在本月底前通過最終案的條文。