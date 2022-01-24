好好基金平台將在2022年第二季啟動積極台灣基金交換次級市場，讓投資人可以輕鬆換到喜愛的好基金，投資更能永保新鮮。好好證券2021年獲金管會核准改制推出「好好基金平台」五個多月來，持續獲得各大基金業者支持加入，目前有28家基金公司加入，平台已有近千檔基金上架。掌握2022年台灣的金融科技大爆發，好好基金平台表示，將全力加速基金業者簽約上架和推動各種新型通路和第三方合作事宜。

好好基金平台自25日起開放平台初級市場交易，全平台無條件零申購手續費省下申購基金手續費是提升獲利的最直接方法，好好證券旗下的好好基金平台推出全市場唯一無條件基金申購「真正零手續費」，基金投資賠錢免收服務費，投資有賺只要依「原始投資金額」收取平台服務費；獲金管會核准、全台獨家基金交換機制，交易僅收取千分之1.4交換服務費。

好好證券行銷企畫部主管王克瑞表示，基金交易日趨盛行的今天，基金績效高低，雖是重要課題，但如何降低交易成本，也是一門大功課。好好基金平台秉持普惠金融信念，主打全台唯一、無條件0申購手續費，讓投資人付出一萬元，就能實拿到一萬元的基金份額，再也不用擔心被手續費剝皮。更重要的，好好基金平台與投資人站在同方向、追求共榮，更是全台首例，採行「先買後付」模式的平台，強調只要客戶「贖回」當下該基金總報酬率為負數，也就是說投資人沒有賺到錢，該筆贖回的平台服務費將「全部減免」，僅當投資人賺錢時，收取原始投資金額的0.3%平台服務費，貫徹「投資人賺，平台才賺」與投資人共同利益的經營理念。

好好證券前身為手握多項專利的「好好投資」科技公司，轉型為證券商後仍然十分重視客戶的線上體驗和資料安全性。好好基金平台的開戶採全線上申辦，目前已與14間銀行簽約，投資人僅需約5 分鐘即可用手機或電腦完成開戶、交易等流程，無須出門也可下單。

為鼓勵年輕投資人加入，只要是未滿30歲，庫存未達100萬元的投資人，現在申辦帳戶即享 「Z 世代免費」計畫，在好好基金無論申購、贖回平台皆不會收取任何費用，而且最低僅需2000元就可申購基金，讓新世代無痛加入，輕鬆享受金融創新的數位理財服務。