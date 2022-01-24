屏東一名男性拖板車司機日前因頻繁出入高雄港區，自主前往篩檢站採檢，一採出現陽性反應，屏東縣政府不敢大意，除啟動相關疫調，並採驗血清，最終確認陰性、並無染疫，讓大夥鬆了一口氣。

據了解，這名司機因工作經常出入高雄港區，因此自行前往篩檢站，一採竟是陽性，縣府為求慎重，隨即展開疫調並準備匡列可能接觸者，所幸之後採檢都呈現陰性，「眾人才解除警報」。

但縣府強調，目前全台疫情仍非常嚴峻，接近農曆春節，希望能做好相關防疫措施，已經商請社區、社團避免至外縣市出遊，盡速接種疫苗，保護自己、也保護家人。