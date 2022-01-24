新北市今天沒有新增確診個案，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，昨天公布的蘆洲個案，經過疫調擴大匡列採檢，目前匡列20人採檢結果都是陰性，持續密切監測，中和亞旭廠也都採陰，新北疫情穩定，請市民放心。

侯友宜說，社區篩檢站去年5月疫情升溫迄今共篩檢46萬7185人，1月3日至23日共篩檢了1萬4千444人，每天約篩檢1300多人，都是陰性。目前新北共有31處篩檢站，民眾有疑慮歡迎多利用前往篩檢。春節期間呼籲民眾做好自我健康監測，若有疑似症狀或有足跡接觸史，可以先利用家用快篩試劑自篩，快篩試劑在便利商店、藥妝店都可以找得到，大家可以多利用，保護自己更是保護家人。

另因應Omicron病毒快速傳播，侯友宜說，新北醫療量能已經提早整備，目前專責病床已經擴大開設增加到455床（含ICU 37床) ，其中191床及15床ICU供兒科病床使用。