楊頭高架竹北段引發興安里民拉布條和舉牌，高喊「反對汙染」、「反對噪音」、「抗議黑箱作業」向高公局抗議。（羅浚濱攝）

立委林思銘（左）實際走訪比較興安里路段東側、西側後，請高公局規畫「東側雙層」。（羅浚濱攝）

行政院核定五楊高架延伸至苗栗頭份，高公局做期末成果報告提出竹北市各里民調數據，獨漏西側影響衝擊最大的興安里，引發當地民眾強烈反彈，立委林思銘24日邀高公局會勘，民眾拉布條和看板高喊「反對汙染」、「反對噪音」、「抗議黑箱作業」聲不斷！

林思銘與地方民代實際走訪，比較興安里路段東側、西側，並到溪霞隱社區頂樓會勘後做結論，指國1西側文忠路、嘉勤北路沿線社區住宅大樓林立，現有「雙側」路線拓寬規畫，將對西側近2千戶居民產生更大的噪音與空汙危害。

林思銘認為，竹北市東側莊敬一路一帶空地比較多，住宅興建也比較少，請高公局儘速於4個月內完成「東側（單側）雙層」規畫，等評估報告出來再召開說明會。同時要求高公局儘速補做興安里民意見調查，讓里民充分表達看法，不希望楊頭高架工程，對興安里百害而不一利。

高公局總工程司陳宏仁說，楊頭高架在竹北市是沿西側邊坡落墩高架，興里安有補做18份的意見調查，有聽到興安里民的心聲，會依照林思銘委員的結論，針對原有規畫方案和東側雙層兩個方案做詳細評估，再來地方召開說明會。

興安里自救會會長石鳳鵑表示，楊頭高架案已進入綜合規畫及環評階段，湖口段沿國1主線暫採雙向單層規畫，在竹北市南下西側首當其衝的是興安里，距國1邊坡50公尺內，噪音和空汙將影響沿線社區1700多戶至少5千人。

石鳳鵑說，興安里與國1僅一街之隔，里民長期忍受車流噪音，高公局楊頭高架主採雙側單層規畫，建議改採北上東側單向雙層設計，讓政府與居民雙贏，還興安里民一個公道！