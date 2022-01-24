中鋼去年12月合併稅前淨利為59.61億元 15:152022/01/24 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）去年12月合併稅前淨利為59.61億元、月減24％、年增133.94％，累計合併稅前淨利首度衝破800億元，達到844.13億元，累計每股稅前淨利約5.35元，創歷史新高。 《類股》預期年後需求回溫 鋼鐵股硬起來 春節前油價恐連四漲 95無鉛下周擬漲0.6衝破31元創新高 #中鋼 #合併稅前淨利 #累計合併 #稅前淨利 #衝破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽2021年自結每股稅前淨利1.37元 09:122022/01/17 財經 1分鐘讀財經》牛年封關倒數 投信、外資、八大公股逢低撿這15檔 08:272022/01/24 財經 創新高價 台積盤中衝688元 04:102022/01/18 證券．權證 毅嘉去年稅前淨利 兩年來新高 04:102022/01/18 證券．權證 中鋼2月接單近百萬公噸 符合預期 04:102022/01/20 證券．權證 權證星光大道－中鋼 吹響反攻號角 04:102022/01/21 證券．權證 多元信託系列報導－採員工持股信託 勞雇雙方都保障 04:102022/01/24 投資理財 毅嘉2021稅前獲利創兩年新高 19:502022/01/17 財經 鋼鐵業大方發年終 普遍優於去年 04:102022/01/24 財經要聞 林敏雄看房價「至少不會跌」看上台東好山好水尋地要蓋四季飯店 19:022022/01/22 財經 中鋼公司攜中山大學 投入環保減排技術創新研發計畫 19:162022/01/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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