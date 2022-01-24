中鋼（2002）去年12月合併稅前淨利為59.61億元、月減24％、年增133.94％，累計合併稅前淨利首度衝破800億元，達到844.13億元，累計每股稅前淨利約5.35元，創歷史新高。

《類股》預期年後需求回溫 鋼鐵股硬起來
春節前油價恐連四漲 95無鉛下周擬漲0.6衝破31元創新高
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