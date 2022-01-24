立陶宛讓我國設立台灣代表處，導致立國商品難已進入大陸市場，跨國企業也傳出被要求換掉立陶宛生產的零件，讓中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）砲轟不能容忍北京干涉歐盟內部事務，不過他同時也批評立陶宛對北京進行不必要的挑釁。德國專家表示，立陶宛與大陸的衝突讓歐洲面臨考驗。

立陶宛與中國大陸的衝突，對歐盟有什麼意義？

在駐立陶宛台灣代表處2021年11月正式掛牌運作後，大陸海關數據顯示，12月立陶宛出口大陸數值雪崩式下滑，跨國企業也傳出被要求換掉立陶宛零件，否則商品不能進入大陸。

「德國第一電視台」（ARD）報導，德國、法國企業被夾在立陶宛與大陸之間，中國歐盟商會（The European Union Chamber of Commerce in China）主席伍德克說，從未見過大陸採取如此激進的做法，局勢發展令人擔憂，他也提到，企業界突然間對政治變得很敏感，重新檢視自己的生產鏈。

立陶宛與大陸的衝突，讓中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke，上圖）砲轟不能容忍北京干涉歐盟內部事務，不過他也批評立陶宛對北京進行不必要的挑釁。（資料照／中新社）

他說立陶宛商品不能進入大陸的紛爭迫使歐盟及成員國展開協調，他強調：「不能容忍干涉歐盟內部事務。」

不過伍德克同時也批評立陶宛讓我國以「台灣」為名開設代表處的舉動，指出「沒有必要」以此來激怒北京，因為歐盟在外交上不承認台灣，台灣的代表處通常以首都「台北」命名。

針對北京的經濟抵制，歐盟現在正蒐集證據以狀告世界貿易組織（WTO），不過報導也指出，這個過程可能需要數十年。與此同時，台灣向立陶宛伸出援手，美國也承諾會支持立陶宛及歐盟，或許可以減輕立陶宛的壓力。

不過專家指出，立陶宛與大陸的衝突讓歐盟面臨自己定位的壓力，烏茲堡大學（University of Würzburg）學者費雪（Doris Fischer）解釋，歐盟進退兩難，被迫在美中之間選邊站。

她說歐盟最主要的問題在於，在許多議題方面並沒有共同的外交政策，成員國在決策前也沒有事先徵求歐盟同意的義務，因此這起事件確實對歐洲的外交政策造成考驗。

繼立陶宛之後，斯洛維尼亞也宣布加強與台灣的關係，上海國際問題研究院歐洲研究中心助理研究員龍靜表示，讓北京惱火的是，立陶宛的舉動促使斯洛維尼亞等其他歐洲國家跟進，因此北京認為自己被迫採取堅定立場，以免更多歐洲國家也有相同想法。