北市衛生局指出，多數醫院在1月29日至2月3日停止門診服務，2月4日後逐步恢復正常開診。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

春節連假即將到來，今年春節假期由1月29日至2月6日共計9天，北市衛生局特別針對轄內醫院門、急診春節開設調查，急診方面有23家醫院（含北市立聯合醫院7個院區）24小時開設，另2家地區醫院提供部分時段服務；門診部分各醫院均有調整開設診次，多數醫院在1月29日至2月3日停止門診服務，2月4日後逐步恢復正常開診。

衛生局指出，春節期間各醫院急診也會持續提供符合條件病人公費快篩、PCR核酸檢測；台北市另有24家衛生福利部疾病管制署公費家用快篩診所提供民眾採檢；衛生局提醒，民眾若出現呼吸道症狀要提高警覺，盡速就醫並主動告知醫師TOCC資訊。

衛生局表示，民眾若在春節期間有看病需求，可至衛生局網站或撥打1999查詢各醫院門診、急診提供醫療服務資訊；或下載台北通、利用衛福部中央健康保險署「全民健保行動快易通」APP查詢。

衛生局也呼籲，民眾就醫時出示全民健保行動快易通APP的「健康存摺」讓醫師掌握病情，也可加入「健保家庭醫師整合照護計畫」會員，透過社區診所和醫院雙向轉診機制，協助轉診到適當醫院和科別。