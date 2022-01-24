苗栗縣府原住民族事務中心24日宣布，苗栗縣泰雅文物館與賽夏族民俗文物館，今年結合在地原住民歌舞團體、樂團、學校及街頭藝人，將進行133場次精彩藝文表演，縣長徐耀昌歡迎全國民眾到原鄉深度旅遊，體驗原住民的人文風情。

原民事務中心24日舉辦原住民族藝文展演活動「藝原色」的推廣會，今年度主題為，「藝」代表著街頭藝人、團體表演，「原」代表原住民，「色」則是代表著原住民原有的文化特色。

因此規畫在泰雅文物館、賽夏族民俗文物館邀請在地表演團體演出，透過音樂、舞蹈等動態展演，延續原鄉在地的人文特色，讓遊客了解原住民族原有的文化特色及人文風情。

縣長徐耀昌與原住民族委員會族群委員林國雄、議長鍾東錦、議員黃月娥、楊文昌、余文忠助理邱威銘、泰安鄉鄉長劉美蘭、縣府原民中心主任蔣意雄等人，在縣府大廳召開記者會，說明本次展演活動內容。

縣長徐耀昌指出，苗栗泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉百壽村為原住民族，縣府在泰安鄉設置泡腳區、煮蛋區，希望泰安鄉親子館能夠在下半年完工，可以提供給觀光客一個休閒泡腳煮蛋甚至給小朋友休憩的地方，縣府也將積極關懷跟照顧偏鄉地區，期望文物場館能為泰安鄉及南庄鄉帶動觀光人潮。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄說，原住民族假日藝文系列活動是苗栗年度藝文盛會，展演活動將在農曆春節初一揭開序幕，今年度預計在泰安鄉的泰雅文物館有105場原住民歌舞展演；除了泰雅文物館之外，今年也是第三年在南庄鄉的賽夏族民俗文物館舉辦假日藝文活動，從2月初至12月底帶來28場次精彩演出。