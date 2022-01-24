公鹿後衛葛雷生艾倫（Grayson Allen）二級惡性犯規遭到聯盟禁賽1場，沒想到公鹿居然很不滿意，球團發出聲明：「我們不同意禁賽判決，我們支持葛雷生並且期待他在周五對戰尼克的比賽回歸。」

遭到艾倫打傷的公牛後衛卡魯索（Alex Caruso）因為右手腕骨折開刀必須缺陣4至6周，艾倫也只禁賽1場而已。艾倫將會錯過下一戰對戰騎士的比賽。

葛雷生艾倫在卡魯索跳在空中上籃時一把將他打下，公鹿總教練布登豪瑟（Mike Budenholzer）認為那不是故意的。布登豪瑟表示：「比賽很激烈，憾事難免會發生，我知道卡魯索會缺陣一段時間，我為他難過，我不希望這種事發生在對手或是任何人身上，但這不是故意的。」布登豪瑟還說葛雷生對公鹿很有幫助，隊友都支持他。

依照規定聯盟規定，一級惡性犯規屬於「非必要的肢體碰撞」，犯規者不會被驅逐出場，除非同一場比賽累積兩次，有點類似足球比賽的「黃牌」。二級惡性犯規是「非必要的過度碰撞」，犯規者當場驅逐，事後還會遭到罰款，相當於「紅牌」。

禁賽是採用記點制度，一級惡性犯規1點，二級2點，例行賽5點就自動禁賽1場（季後賽3點）。聯盟原本給艾倫的懲處只有驅逐出場，美媒《雅虎體育》報導聯盟可能在審視卡魯索的受傷狀況之後，加重對艾倫的處分。