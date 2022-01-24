龍華科大執行大學社會責任計畫，營造社區、學校多元特色。(龍華科大提供)

龍華科大USR大學社會責任實踐計畫從在地出發，以在地關懷核心，由學校所在的桃園市龜山區塔寮坑出發，保育螢火蟲、台灣百合，並藉由沉浸式數位科技，讓在地長輩們青銀共學。

計畫主持人副教授施教旺表示，守護火金姑‧最愛塔寮坑是以「在地關懷」為核心的大學社會責任實踐行動，場域範圍為學校所在地塔寮坑（含迴龍里、龍華里、龍壽里等），主軸為在地關懷，涵蓋螢火蟲與台灣百合生態保育、永續城市發展（文史）等項目，期望透過大學的知識能量，帶領全校師生走出校園，融入當地社區。

資訊營隊隊去年6月中旬以嶺頂社區為出發點，前往社區辦理祖孫共學活動，讓龜山地區的銀髮族長輩們，接觸並使用多元的智慧裝置，長輩們也可以透過祖孫共學的方式增進家庭親情，強化擴充師生的知識和經驗，逐步達成卓越教育理想及計畫推廣之目的。

施教旺表示，資訊營隊是由系上學生自發性組成的志工團隊，不計個人酬勞，提供社區、學校終身學習的機會，讓銀髮族們、弱勢族群了解他們同樣具有參與學習的權利，希望透過龍華科大計畫團隊的力量，讓更多的社區、學校可以一起體驗資訊時代下的產物，達到教育推廣的目的。