礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚事件，今天（24日）再新增4人確診，累計至今該群聚事件已有5人確診，宜蘭縣衛生局表示，新增4人有1人是昨天新增的案18443的女友（案18468），另有3名確診者是案18443的同事，衛生局也公布新增4名確診者的足跡。
衛生局表示，案18468是20多歲女性，是案18443號的友人，1月22日曾出現發燒、喉嚨痛、流鼻水的症狀，昨日因案18443號確診，被匡列為接觸者，由衛生單位安排採檢。採檢結果為陽性，CT值14。
案18479是30多歲男性，是案18443同事，1月21日曾出現咳嗽症狀，1月23日感覺症狀加劇，由家人代購家用快篩試劑自行篩檢，結果為陽性後通知衛生局協助安排採檢，採檢結果為陽性，CT值18。
案18494號，為近20歲的男性，也是案18443號同事，1月23日曾出現輕微喉嚨痛症狀，至快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，CT值24。
案18495號是20多歲女性，也是案18443同事，於1月18日曾出現輕微咳嗽、流鼻水症狀；1月23日因同事確診到快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，CT值24。
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