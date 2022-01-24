愛立信消費者行為研究室發佈最新《2030年十大消費者趨勢》報告，揭曉6G讓虛實宇宙成為可能的場景。報告結果顯示，大多數AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)和數位助理的科技嘗鮮者認為，2030年將透過結合先進連網技術與實體設施，以某種形式虛實融合的「全空間廣場(Everyspace Plaza)」來提升消費者購物體驗。

愛立信針對全空間廣場提出15個運用數位科技延伸實體消費體驗的服務設施，並讓消費者分別進行評比。其中，79%的受訪者認為，這15個服務概念都會以某種形式在2030年實現。

台灣愛立信總經理周大企表示，元宇宙大量描繪虛實融合的場景，需要運用下一世代連網技術，以及結合VR、AR、XR和可程式化設計的材料等設備技術來實現。我們也期盼能結合這些技術，共同推動台灣邁向無限連網的未來，讓元宇宙在消費者生活中化為可能。

愛立信研究中心負責人Magnus Frodigh表示，購物中心具有半公共的性質，這代表著人們可以更輕鬆地控制延遲範圍，並儘早提供下一世代行動通訊使用體驗。購物中心可以透過在現場提供延展實境(XR)設備，為消費者部署客製化的專網。

愛立信消費者行為研究室《2030年十大消費者趨勢》全空間廣場包括10大項應用：

1.全時空場館:暨是演員也是觀眾，近八成的受訪者認為，2030年的表演空間將採用遠端臨場(telepresence)) 技術，讓國際藝術家或運動團隊以無異於親臨現場的數位形式進行表演。

2.沉浸式美容沙龍:有七成的消費者認為，2030年的美容院將會使用立體建模為消費者改善容貌，或是透過程式根據環境時間為變換妝容的顏色和圖案。

3.全訂製服飾店:七成以上的AR/VR用戶認為，訂製服飾店將使用可程式化設計的材料，製作防水或透氣的衣服。線上會議和社交活動將推動打扮虛擬化身的需求，四分之三的消費者預計裁縫師能根據身體的3D掃描為個人虛擬化身設計數位時裝。

4.全宇宙游泳池:許多人想像能夠探索宇宙未知的世界，像是將游泳池變成新一代大型遊戲機。三分之二的消費者相信，將會出現可使用充氧VR頭盔體驗外太空零重力狀態的游泳池。

5.全體驗健身房:延展實境技術或許正在將未來的健身變成一項社交活動。近乎一半的受訪者希望使用可以沉浸式與他人一起線上健身的AR、VR跑步機和健身自行車。

6.全功能願望工廠:按照個人需求維修和生產，釋放永續購物的潛力。超過半數的消費者想要在能夠購買新產品的同時，也能回收舊產品的全功能願望工廠購物。

7.全宇宙餐廳:近四分之三的消費者認為，到2030年，將會出現全網連線的連鎖餐廳。有一半的消費者期待透過虛擬方式與身處其他餐廳的朋友進行連結，享受真實聚餐的感覺。

8.無邊界商店:具有延展實境平台的實體商店將再次吸引消費者的興趣。四分之三的消費者希望能夠將自己的家投影到實體商店內，並在虛擬的家中試用新產品，提供網路零售店仍無法做到的混合式體驗。

9.全方位醫療中心:77%的消費者認為，當地醫療中心將會普遍使用無需預約的AI健康掃描服務，且可以在幾分鐘內提供並更新準確的個人健康狀況。

10.超自然公園:由數位科技延展和控制的「大自然」，將會成為都市居民最期待的購物中心體驗。73%的受訪者認為，未來將出現能與動物，甚至是已滅絕的動物互動的AR/VR動物園。