一卡通公司和高市府合作，推出台灣燈會主視覺發光的「高」字樣一卡通。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

台灣燈會睽違20年重返高雄，即將於2月1日登場，受限於疫情，高雄市長陳其邁日前宣布取消開幕及點燈儀式，一卡通公司仍看準台灣燈會帶來的商機，搶先在燈會開幕前，和高市府合作，推出燈會主視覺發光的「高」字樣一卡通，限定版只發行1萬張，1月26日搶先開賣。

一卡通公司表示，台灣燈會以「發光高雄，聚光台灣，耀眼世界」為主題，主視覺由洋蔥設計，藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，以繽紛的色彩，揭示高雄城市的熱情爽朗，一卡通公司和高市政府合作，取得主視覺圖像授權，配合燈會發行限定版「2022台灣燈會聚光台灣一卡通」。

一卡通公司指出，「2022台灣燈會聚光台灣一卡通」發行限量1萬張，每張100元，1月26日起搶先在燈會前，於高雄4大超商及高雄捷運各站服務台實體通路購買，另也同步在電商平台開放訂購，數量有限售完為止。

此外，若在平台內使用一卡通MONEY加購「五行暢遊碼」，只要99元可獲得24小時內捷運、輕軌、高雄市公車無限次搭乘，並享渡輪、YouBike優惠，前20萬名加送虎爺小提燈「大吉虎」。