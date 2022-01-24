新北市「防疫虛擬病房平台」升級2.0！推出新北iCare健康雲APP，確診隔離民眾透過APP上傳血氧、脈搏、體溫等生理測量資訊，關懷中心醫療人員系統發現隔離民眾有異常數值狀況，可透過視訊關懷，了解其身體狀況。

新北市長侯友宜今天下午2時40分召開記者會說明，虛擬病房平台可減少醫療量能負擔，讓疫情期間不便於實體接觸的限制下，提供個案溫暖與關懷，更可以掌握個案生理狀況，並即時進行醫療處置。

新北市衛生局表示，泰山防疫旅館轉型為集中檢疫中心，啟用168間房，昨同步啟用「遠距數位關懷中心2.0」，也就是俗稱的虛擬病房，利用數位科技，強化對病情的監測，輕症或無症狀確診者入住後只要掃QR Code，所有相關的資訊就可以完整的傳到管理中心，每天的血氧濃度、血壓、體溫，所有身體狀況的數據，都可以用視訊或是簡訊的方式，讓管理中心監測，做好視訊問診，不用接觸而且可以避免環境感染的風險。虛擬病房2.0升級版會成為集中檢疫中心最好的管理模式。

新北市基於英國「虛擬病房」概念，將被隔離的輕症患者分流在家，並搭配血氧儀監測其血氧濃度，病況惡化即時送院，以有效落實輕重症分流，也能減輕醫療量能，並於去年6月推出「遠距關懷虛擬病房平台」，主動關懷個案，降低專責醫院或機構的管理負擔。