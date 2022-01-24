東協廣場現場缺乏人力動線混亂，施打疫苗排隊人潮與一旁小吃攤座位區混雜一起，人人自危。（市議員江肇國提供）

台中市因應疫情升溫22、23日設置假日疫苗接種站。市議員江肇國24日抨擊說，他接獲民眾陳情指東協廣場接種站，現場缺乏人力動線混亂，甚至施打疫苗排隊人潮與一旁小吃攤座位區混雜一起，人人自危。衛生局強調，該場採限量及發號碼牌辦理，並配合相關單位加強社交距離。

江肇國指出，民眾為防疫而前往東協廣場接種疫苗，卻反而與脫口罩用餐人潮群聚，將大家暴露在染疫風險中；隊伍無法保持社交安全距離，原本廣場上的小吃攤販竟還正常營業，造成排隊接種疫苗民眾與脫口罩用餐民眾混雜在一起荒謬景象，店家想要反應，現場卻找不到市府人員。

東協廣場陳姓業者說，市府在東協廣場一樓電梯前設置假日疫苗接種站，單日3小時隨到隨打800劑疫苗，假日當天施打民眾相當踴躍排隊人潮擠滿中庭，甚至排到商家騎樓前，導致店面完全無法做生意；呼籲市府接種站應詳加規畫，除完善動線須派足人力避免混亂，並減少突發狀況發生。

衛生局表示，市府為守護移工健康，去年12月11日起至今年1月23日止假日期間，於東協廣場開設接種站協助移工完成兩劑疫苗接種；因接種踴躍，市府現場加派人力發放號碼牌維持秩序，對於人潮影響店家動線，第一時間已向店家致歉，總計開站14天共接種9384人，強化防疫讓周邊店家安心。

衛生局強調，東協廣場疫苗接種站，每場次均由衛生所、移民署、勞工局及負責醫療單位派員進駐，現場並配有四國語言通譯人員協助移工填寫資料並回答問題；管理中心派出10名以上保全協助現場秩序，勞工局派員手持防疫宣導標語於現場走動式宣導，全力守護市民及東協廣場店家健康。