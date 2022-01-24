迪奧WAKE UP FOR LOVE快閃店。（迪奧提供）

Miss Dior愛戀全妝盤，5500元。（迪奧提供）

Miss Dior親吻香氛20ml，2100元。（迪奧提供）

精品美妝迪奧找來男神林柏宏，擔綱台灣首位迪奧香水形象大使，2月12日情人節前夕也將特別參與「Miss Dior WakeUpForLove快閃店」傳情活動，更計畫在活動上與粉絲一起慶祝情人節。

迪奧宣布戲劇男神林柏宏，在溫暖帥氣的外表下，蘊藏著堅毅率性的性格，勇於探索與沉澱自我，積極拓展生活經驗與勇於突破自我的專業態度，他優雅紳士的氣質也受到迪奧青睞，獲邀成為形象大使。

Miss Dior香氛延續迪奧先生對Miss Dior期盼，細緻優雅、鑲嵌著晶透玻璃滾珠的設計，輕觸肌膚瞬間釋放恰到好處的香氣，宛如於頸間、手腕留下醉人輕吻，隨著每次脈動綻放Miss Dior香氛的絢麗浪漫，此外，迪奧同步推出首款Miss Dior愛戀全妝盤，由迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips親手操刀設計，將迪奧先生鍾愛的格拉斯繁花色彩，幻化成彩盤上的粉嫩色澤，並將Miss Dior瓶身上的「千鳥格紋」與「單耳蝴蝶結」等傳奇符碼細膩雕刻於彩盤上，收入3款眼彩、頰彩、脣彩與指彩。

迪奧將充滿絢麗花香底蘊的Miss Dior香氛注入擁有高級訂製質感的輕巧瓶身之中，推出全新Miss Dior親吻香氛，讓每次著香都能使感官煥然覺醒，讓浪漫香氣時刻隨行。Miss Dior親吻香氛完美承襲Miss Dior香氛的絢麗花香魅力，從前調開始，即能感受到多種綠葉原材料交織而成的綠色前調 ，傳遞出純真奔放的生命力。絢麗的核心香氣，則保留著「格拉斯玫瑰」的蜜糖與胡椒氣息，並融入迪奧先生摯愛「鈴蘭」的草本花香，並蘊含擁有馥郁果香的性感「牡丹」，以及優雅「鳶尾花」的絲絨香粉質感，勾勒出極富層次的香氛底蘊。尾韻交織著絲綢般繚繞的「麝香」使奔放花香緩緩沉澱，最終邂逅了木質調的「檀香」，使這香氛終曲如溫柔的擁抱，宛如一束豐富而充滿鮮明色彩的「絢麗花束」。

而2月12日情人節前夕，林柏宏將首次以迪奧香水形象大使之姿，出席「Miss Dior WakeUpForLove快閃店」活動，格拉斯花園 2月8日至14日限定登場，與粉絲共度浪漫情人節，感受Miss Dior香氛的動人氣韻並傳授戀愛秘技，與粉絲近距離體驗香氛選品。DIOR線上旗艦店：https://bit.ly/3FVazfW

「Miss Dior WakeUpForLove快閃店」迪奧香水形象大使合影活動，2月12日11點至13 點30分期間，凡消費滿額6800元，需含50ml以上香水商品，即可於活動當日與迪奧香水形象大使林柏宏甜蜜合影，限量20名，以現場號碼牌發放為主， 活動如因疫情有任何更動，將另行公布因應辦法 。