桃園市長鄭文燦說，桃園24日新增3例本土案例，1例是聯邦銀行員工父親解隔前確診，另2例是亞旭電腦群聚有關。(蔡依珍攝)

桃園24日新增3例本土案例，桃園市長鄭文燦說，1例是聯邦銀行員工父親解隔前確診，另2例是亞旭電腦群聚有關，1例是社區採檢站確診，另1例是年僅19歲的亞旭電腦打工工讀生，雖然沒有新增亞旭以外的確診個案，但強調社區篩檢仍然很重要，鼓勵民眾到11篩檢站篩檢。

鄭文燦說，桃園24日新增3例本土確診個案，案18487是確診聯邦銀行員工的爸爸，在解隔前採檢確診，仍然列為確診個案，但是在匡列隔離範圍，沒有社區風險。

另2個跟亞旭電腦群聚有關，案18488是在社區採檢站確診，Ct值26，已匡列居隔4位同住家人。另案18489是某科技大學、亞旭電腦打工工讀生，只有19歲，Ct值21，本就在匡列範圍，第一天就和1005名員工同時採檢，一採陰性，但因身體不適，由市府安排到醫院二採確診，生活足跡單純，只有同住母親1人被匡列隔離。

鄭文燦說，今天沒有新增亞旭電腦以外的確診個案，但自貿港區清零計畫要一層層擴大，除了加值園區3000人，今天擴大到第二層貨運站4500人，未來要擴大到第三層。

鄭文燦強調雖然加值園區需要證件才能出入，但派遣工人、外包工人都很多，還沒有列在廠商名單內的也要來採檢，包括派遣員工、維修廠商、往來客戶、物流車隊司機、報關行、貨運承攬業者等都將陸續採檢，他也呼籲和高風險2公司亞旭電腦、鴻佰科技有業務往來或擔任派遣員工、維修廠商等，也要擴大採檢。