香港天王郭富城2017年甜娶小22歲的嫩模方媛（Moka），婚後育有兩個寶貝女兒，由於重隱私，鮮少公開與家人、家庭相關的事情。近日，方媛在郭富城的陪伴下，玩抖音的可愛特效，竟把身後的客廳裝潢全攤在陽光下，讓外界一窺天王的豪宅。

方媛晉升天王嫂，便入住郭富城位於港島大坑道嘉園的頂樓獨層，面積約3000平米（約907.5坪）。22日，方媛在抖音上傳一段短片，可以看到她戴著眼鏡，打扮輕便，像個少女般玩起濾鏡和可愛的特效，旁邊坐的男人為郭富城，只是沒一起入鏡。

值得注意的是，方媛除了公開自己私下的樸素樣貌，連豪宅內部都一起見光，儘管只有拍到客廳，但已可以看出一些裝潢巧思，像是天花板採用挑高設計，空間感十足，上面還有幾盞崁燈，營造時尚感，紅色沙發旁放置一盞立燈，看起來頗有古典美，牆上安裝一個大音響，無論是看電視或歡唱都有立體音質，至於地面則鋪溫暖的木質地板，整體環境寬廣、溫馨又潔淨。

方媛玩抖音，把客聽的擺設一起入鏡。（圖／抖音@方媛）

事實上，方媛之前在微博PO新影片的時候，就有曝光豪宅內部，整體佈置以大量的米白色為主，大廳的牆身、大門、餐桌和置物櫃等都是米白色，超長梳化桌則為淺灰色，搭配奶茶色的抱枕，給人簡約、清新又甜蜜的感覺。