國民黨在四大公投和中二立委補選、罷昶案投票三連敗，《美麗島電子報》今天公布民調，民眾對國民黨好感度比上月減少5.3個百分點，反感度則增加4.9個百分點，顯示民眾對國民黨的印象評價正每況愈下，逼近2006年6月以來的最差狀況。

《美麗島電子報》公布一月國政民調，46.3％對民進黨有好感，比上月微增0.2個百分點，41.4％對民進黨反感，比上月減少2.8個百分點，未明確回答有12.3％，顯示民眾本月對民進黨的印象評價也仍呈現分歧。

交叉分析民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過6成9對民進黨反感，而雲嘉南與高屏、或國小以下與專科學歷、或泛綠民眾等群則超過半數對民進黨有好感。

值得注意的是，中立民眾對民進黨的好感高於國民黨12.1個百分點（32.6％比20.5％），對民進黨的反感則低於國民黨7.0個百分點（44.2％比51.2％）。

信任蔡總統的民眾有77.4％對民進黨有好感、12.4％反感，至於中立民眾本月對蔡總統與行政院長蘇貞昌整體表現的滿意度（47.6％與41.0％），也明顯高於對民進黨的好感（32.6％）。

在國民黨方面，22.7％民眾對國民黨有好感，比上月減少5.3個百分點，63.0％對國民黨反感，比上月增加4.9個百分點，未明確回答的有14.3％。

《美麗島電子報》認為，國民黨在12月中旬4項公投鎩羽而歸，並在1月上旬台中市第2選區立委補選失利而備受支持者質疑，民眾對國民黨的印象評價每況愈下，尤其以新北市、或20至29歲與40至49歲、或國中學歷、或民眾黨支持者等群的態度轉變最劇烈。

值得注意是，民眾對國民黨的印象評價已逼近2006年6月本項主題調查啟動以來的最差狀況，當年3月僅22％有好感、63.6％反感，而國民黨最佳狀況則是2008年4月調查時的正評57.4％、負評24.1％，也就是馬英九首度就任總統的前一個月。

調查中指出，換言之，國民黨的政黨品牌形象與品牌信任如今再度遭遇重大危機，若其黨機器不思積極調整策略並且有效改變作為，則不可避免的會成為10個月後之9合1選舉國民黨各候選人的包袱並拖累選情。