「黑箱作業！」地主怒轟，協議價購金額低至僅為每坪11萬元左右，明顯遠低於市價行情，嚴重剝奪地主權利，嚴重引起民怨，犧牲地主權益。（盧金足攝）

建設局說，該案尚在協議價購階段，針對所有權人反映協議價購價格偏低、鄰近成交案例價格等，市府請估價師重新審慎檢視。（盧金足攝）

地主不滿土地價購款偏低，在場拉白布條，高舉「人神共憤，強徵土地」看板抗議。（盧金足攝）

估價師說明，估價是由一群專業人士評估協議價購審查，完整交易案優先採用，一切公開透明。（盧金足攝）

地主抗議台中市政路延伸是黑箱價購低 中市府：符合行情

台中市府24日下午在西屯區公所舉辦西屯區市政路延伸（安和路至環中路）開闢工程用地取得及地上物協議價購會」，地主不滿土地價購款偏低，在場拉白布條，高舉「人神共憤，強徵土地」看板抗議。市府自2020年起分三年編列用地費，共33億元；建設局長陳大田表示，逾四分之一地主繳回協議價購同意書，顯見相關價格符合當地市場行情，仍持續與其他地主溝通。

市府委託的估價師在場說明，估價的土地中，地主認為價位偏低，其實有的不是路地或建地，大部分是農業區，依不同土地使用性質，進行土地不同徵收的分野，有的為工廠有的農業使用，依其使用情況，作為購價依據。

但多名地主在會中聽悉大為不服，一度站起身高聲抗議，強調「家裡的地再差兩三米路就是環中路，卻沒被畫為臨路」，抨擊估價師「你最大？畫出來就算數？」

估價師解釋，估價是由一群專業人士評估協議價購審查，完整交易案優先採用，有的有地上物有的是農作物，交易案例並不能全部採用，估價必須依法律賦予職權，依法令規定採用交易案例。

「依地價相近，土地相連考量」，估價師說，估價用毗鄰價格的平均價格，在同一區段用同一價格，且估價不只評估這半年，擴大到三年中交易最好的價格，做為地主的徵收價格。

「西屯區市政路延伸（安和路至環中路）開闢工程」地主自救會會長廖德敏表示，市府舉行「西屯區市政路延伸（安和路至環中路）開 闢工程」第二次協議價購會，工程範圍內的土地相鄰環中路，緊臨台中市最熱鬧的黃金地段七期重劃區及第二單元重劃區。

「黑箱作業！」地主怒轟，協議價購金額低至僅為每坪11萬元左右，明顯遠低於市價行情，嚴重剝奪地主權利，嚴重引起民怨，犧牲地主權益。

也有地主抱怨「政府傲慢」，沒幾天就要過年了，趕在這種時間說明，政府自己方便，不考慮民眾正忙著準備過年。

建設局指出，市政路工程總長1950公尺，個別土地協議價購金額依所在區位會有所差異，針對近期自救會所提每坪約11萬7000元的土地，認定價格不高，實屬位於裏側且鄰近農業區，其他鄰近環中路或安和路土地有更高協議價格。

第二期安和路至環中路段所有權人348人，目前已有超過四分之一地主繳回協議價購同意書，顯見相關價格符合當地市場行情，市政路延伸工程從工業區一路至環中路，市府2020年起分三年編列用地費，共33億元。

第一階段安和路至工業區一路已全數協議價購取得，將持續推動第二階段安和路至環中路用地取得。

建設局長陳大田強調，市府先前已舉行兩次公聽會程序，依《土地徵收條例》規定辦理土地協議價購或徵收，以「市價」與土地所有權人協議或辦理徵收補償，協議或徵收補償市價均委由專業不動產估價師辦理估價。

此外，並送交台中市協議價購價格審查會辦理價格預審及協議價購價格審查，後續徵收補償市價審查亦送交台中市地價評議委員會，由府內外專家審查，一切公開透明，審議過程相當嚴謹。

建設局說，該案尚在協議價購階段，針對所有權人反映協議價購價格偏低、鄰近成交案例價格等，市府請估價師重新審慎檢視，若經檢視確實造成價格影響，將再提送相關會議審議，市府持續積極與所有權人溝通協調，確保地主權益，完成全段用地取得作業。