「經國七海文化園區」22日開幕，蔡英文總統親自出席，致詞時特別強調蔣經國「反共」，並引述前總統蔣經國曾說過的話表示，中華民國到今天所以能夠生存，主要是因為在世界堅決反共，不與任何共黨妥協，引發外界討論蔡英文此舉是要搶國民黨的票，對此，資深媒體人趙少康則認為，蔡英文願意出席開幕典禮就是好事，談話內容沒有那麼重要。

趙少康今（24日）在網路政論節目「鄉民來衝康」上表示，自己是肯定蔡英文出席「經國七海文化園區」開幕儀式，對於部分人士解讀這是蔡英文要搶藍營的票、或是挑撥藍白合的看法，他認為政治觀察家都有各自的觀點，「隨便你們解讀」。

趙少康強調，自己是用大角度來看這件事情，蔡英文願席開幕典禮本身就是件好事，而且是主辦單位邀請蔡英文出席，蔡願意參加就是表達一種善意。至於蔡英文講話的內容引起討論，趙少康直言，沒有那麼重要，因為蔡出席七海文化園區，致詞總不能說不好的話，可是也要考慮綠營的感受，所以蔡英文就選擇藍綠公約數「反共」來談。

針對行政院長蘇貞昌23日受訪時表示，台灣的民主不是獨裁者威權的恩賜，也不會因獨裁者晚年的慈目，就忘了過往的滿手血腥；趙少康則認為，如果沒有蔣經國，就不會有台灣十大建設、解除報禁和黨禁、開放組黨和兩岸探親等政策，所以總體來說，蔣經國還是功大於過，蘇貞昌講說滿手血腥，過於可怕。