受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，不少企業需配合隔離檢疫，適逢春節假期將近，勞動部24日準備防疫關懷包，送給鴻佰等企業共121名配合隔離移工，同時向企業雇主及仲介公司宣導配合防疫指引，盡力協助企業及移工們一起度過疫情的挑戰。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁代表前往致贈關懷包，並由移工人力仲介代表受贈，關懷包內除提供溫度計、乾洗手、口罩等防疫清潔用品，讓移工可以自我防疫保護，另備有乾糧、即溶沖泡包及甜品罐頭等各項即食品，希望減少移工因無法外出採買物資的不便，也感謝移工們配合防疫共體時艱。

此外，勞動部提供1955雙語諮詢專線資訊，還有[email protected]移點通宣導文宣，呼籲移工加入「[email protected]移點通」，就能隨時以母語獲得防疫觀念指導及疫情相關資訊。

賴家仁表示，為防範疫情擴大，勞動部宣布立即啟動四大防疫應變措施如下：1.動員配合移工篩檢疫調，勞動部已動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開框列移工疫調作業，優先協助聘僱移工人數達50人以上的事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩。

2.勞動部配合疫情已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，將加強查核移工防疫措施及雇主落實生活照顧管理責任。如有違反，將依就業服務法第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可。

3.鼓勵移工完整施打疫苗，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至各地疫苗施打站，完整接種2劑疫苗。如有預約操作或其他疫苗接種等相關問題，可撥打24小時免費1955專線協助。

4.為使移工即時獲得防疫資訊，勞動部已將疫情指揮中心發布的疫情資訊，例如防疫實聯制之操作流程、家用快篩試劑操作方式、施打疫苗前後應注意事項、疫苗意願登記及疫苗接種預約等翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「[email protected]移點通」進行推播，相關防疫資訊亦同步置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站。