benefit首席眉師Ariel 。（ benefit提供）

benefit統一時代快閃店。（ benefit提供）

疫情時代很多人對彼此的認識僅止於戴上口罩後露出的眉毛與眼部，適合自己的自然野生濃眉就像一張名片，是初見面給人好感的第一步！蜜蠟修眉時建議順著原生眉型修除雜毛，乾淨的眉周是好運眉型的一大重點。

就命相學而言，眉型大大影響一個人的整體運勢！除了透過蜜蠟修眉獲得好運正能量，眉毛權威benefit首席眉師Ariel也分享了打造聚財，守財具備的眉型方法。跟著以下的修眉和畫眉撇步。

benefit首席眉師Ariel指出，2022的眉毛趨勢「自然野生濃眉」除了透過蜜蠟修眉還原本身自然眉型外，可以另外透過一些彩妝技巧讓好運再加乘，眉頭窄即守財，在眉頭使用1.47mm極細筆頭的這細我的眉筆描繪出偏短一些的根根分明直立式毛流。眉尾寬度代表財庫，使用奶霜質地好控制的畫眉舉世無霜，搭配美眉有一把刷，填補原生眉毛空隙後把眉尾上下方稍微加寬，加大財庫容量。

眉尾聚即財聚，最後一步使用含濃密及定型效果二合一的還我美眉膏順著毛流往後刷創造豐盈感財庫更充實，首席眉師Ariel建議，可嘗試以較深的色號創造更濃密的毛流感。最後再用刷頭整理眉尾，使尾端眉毛與財運一同聚合，整體眉型呈現眉頭窄偏濃密，虎虎生風；眉尾如羽翼般稍寬而聚合，如虎添翼。

benefit專櫃修眉吧的推出新年開運蜜蠟修眉服務，客人可透過線上預約系統即時預約眉毛大改造，即日起至31日於門市消費金額滿3000元即可獲得300元修眉折價券代碼，於APP／官網輸入代碼領取折價券後可至全門市使用優惠。

benefit統一時代百貨快閃店提供開運蜜蠟修眉服務至2月17日，統一時代快閃店新客獨家活動， 於快閃店購買任兩支眉筆即贈現場蜜蠟修眉服務，下載APP即可獲得嘖嘖稱齊毛孔隱形露5日體驗大禮包，除了提供修眉服務外，快閃店還販售全品項商品，也有美容顧問駐點提供專業彩妝諮詢。