中市圖提供紫外線除菌機，民眾借書更安心。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

疫情宅在家，電子書借閱量創新高！台中市立圖書館24日去年民眾借閱統計分析，電子書借閱冊數較前年成長174％、借閱人次成長148％，尤其以親子童書、文學小說及財經商管等類別最受喜愛。中市圖館長張曉玲表示，今年的購書總經費倍增至1億元，其中，電子書經費將從250萬元增加至500萬元。

台中市立圖書館館長張曉玲指出，在疫情期間為持續提供閱讀能量，去年在捷運松竹站設置「自助借書機」，提供400本最新出版圖書，讓民眾可以在圖書館閉館期間仍可順利借閱，並規劃「書香便利送寄送圖書」、「得來速單一取書窗口」等多項便民服務。

中市圖公布110年民眾借閱統計分析，電子書借閱冊數及人次皆創新高。親子童書類有聲書佔約7成，尤其在電子書借閱前10名，就囊括了8本，顯現疫情期間學校停課，童書需求更為明顯；財經商管類圖書，例如《阿甘投資法》、《與成功有約》等書，在疫情及經濟不確定影響下，民眾重視對未來的規劃及自我成長；語言學習類圖書也相當熱門，以英、日語學習佔多數；文學小說類，日本作家東野圭吾仍受民眾喜愛，例如《祈念之樹》、《假面飯店》等書。

依據統計資料，中市圖110年實體書借閱冊數持續破千萬，文學類書籍借閱量最高，電影、電視劇相關書籍也都是熱門借閱書籍，如《哈利波特》、《慶餘年》、《天橋上的魔術師》等，女性讀者又高於男性讀者30％；投資理財類圖書《上班族的ETF賺錢術》、《投資最重要的事》等。

非文學類圖書《如果歷史是一群喵》不管男女讀者皆是榜首；人氣作家大師兄的作品，如《火來了快跑》、《你好，我是接體員》等書預約人次皆突破600人次。