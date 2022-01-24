中鋼(2002)公布自結合併財報數字，自結2021年12月稅前淨利59.61億元，比11月續降24%；去年第四季自結稅前淨利約224.8億元，比第三季高峰減少15.9%；2021年合併營收及獲利仍創新高，自結去年稅前淨利844.13億元，年增近30倍，每股合併稅前盈餘約5.35元。

去年12月鋼價轉跌，中鋼2021年12月合併營收409.97億元，月減9%；合併營業利益月減30%為57億元，合併稅前淨利月減24%至59.61億元，為連續第三個月下滑；單月每股合併稅前淨利約為0.37元。

去年第四季鋼市相對不旺，鋼價轉跌；中鋼單季營收續攀高，但獲利比前一季下滑；2021年第四季自結稅前淨利約224.8億元，比去年第三季的稅前淨利267.31億元，約季減15.9%。單季每股合併稅前淨利約1.42元。

中鋼2021年全年獲利仍創新高。受惠鋼市暢旺，中鋼去年合併稅前淨利844.13億元，較前年大增816.45億元，主係鋼鐵事業群整體受惠鋼市強勁復甦，銷售單價隨市場價格攀升且單價漲幅大於單位成本漲幅，帶動去年營業利益增加；另業外轉投資鐵礦之投資收益亦較前年增加。

中鋼2021年營收達4683.7億元新高，年增49%；全年自結合併稅前獲利達844.13億元，創歷年同期新高，年成長約29.5倍，每股合併稅前盈餘約5.35元。

中鋼2021年合併營收年增49%，達4683.27億元新高；自結合併營業淨利達797.57億元，比前年同期的本業淨利22.96億元大增3373%；去年全年自結合併稅前淨利達844.13億元，相較前年的小賺27.68億元，躍升2949%，自結2021年全年每股合併稅前盈餘約5.35元。

中鋼去年第三季營運創新高，2021第三季合併稅前獲利攀高至267.31億元，季增20.94%，第三季獲利再創新高，單季歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%，每股盈餘衝上1.28元，2021年前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。推估去年每股淨利仍近4元水準。

展望今年，中鋼先前開出今年2月內銷盤價續跌，鋼品平均調降1.62%；中鋼仍看好農曆年後需求出籠，鋼市有望「回穩求升」。

中鋼先前已開出2月內銷盤價，鋼品平均調降1.62%，為連續第三個月下跌。中鋼考量下游用鋼業者以加工外銷為主，海運塞港未解，庫存回堵產銷營運，加上新台幣走強不利出口，決議2月內銷月盤全產品平均調降1.62%。