新加坡政府24日表示，因為機票大幅上揚，當地上月核心通貨膨脹率也飆升至7年半新高點。

被新加坡政府視為重要物價參考指標的核心消費者通膨，當地上個月的年增率為2.1%，是2014年7月以來最高，並超過市場預估值1.7%。另外，新加坡總體通膨增加4%，接近9年高點，也超過預估的3.75%。

在物價成本愈來愈高的壓力下，新加坡央行於2021年10月時，祭出3年來首次的貨幣緊縮政策。專家學者推測，4月星國央行召開利率會議時，應該還會再緊縮銀根。

在新加坡免檢疫的旅遊政策下，機票與新冠病毒檢測成本大增，是當地12月通膨揚升的主因。新加坡政府指出，因為目前通膨結果出乎意料的高，故正在重估當地通膨相關數字。

日前，星國政府預估當地2022年總體通膨在1.5%到2.5%之間，核心通膨將升至1%到2%。至於2021年，核心通膨為0.9%，總體的增至2.3%。