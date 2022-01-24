荷蘭健康技術公司飛利浦周一指出，預計今年下半銷售將強勁復甦，但是在全球零件短缺情形下，未來幾個月銷售會急遽下降。

飛利浦在本月稍早表示，供應鏈困境和呼吸器產品的召回將影響公司獲利，讓飛利浦當時股價下跌15%。

執行長Frans van Houten在聲明中說，預計今年初銷售將下跌，隨後在供應鏈緊張情勢緩解下，今年下半會有強勁復甦。這將讓2022年全年銷售增加3%至5%，調整後的稅息折舊攤銷前獲利(EBITA)的利潤率增加40至90個基點。

飛利浦睡眠和呼吸護理部門仍在努力應付去年大規模召回呼吸器的情形。執行長說，剔除該部門，今年銷售增長5%至6%。

飛利浦已撥出7.25億歐元(約8.2041億美元)用於全球大約500萬個呼吸設備的維修和更換，但這筆錢並不包括可能的訴訟成本，該公司面臨上百起集體訴訟。對於巨額索賠的擔憂，已讓飛利浦在過去9個月的市值減少約150億歐元。

該總部位於阿姆斯特丹的公司說，2021年第四季銷售下降了10%，調整後的EBITA下降了35%，降至6.47億歐元，一致於1月12日公佈的初步數據。