製造古董車復刻聞名全球的合擎公司，在新竹縣芎林、新埔、橫山及北埔設廠，美國、澳洲及歐洲也設有據點，近年也獲縣府創新研發SBIR計畫補助，開發設計古董車外觀家具、沙發等創新產品，縣長楊文科24日到芎林參訪時直讚合擎董事長羅修賢是「隱形冠軍」，是新竹縣的驕傲，更是台灣的驕傲！

合擎公司去年營業額高達近8億元，董事長羅修賢開古董車外型的電動車，載縣長楊文科環繞廠區，了解古董車從模具、鈑金件到完整車體開發。楊文科指出，縣府已著手促成相關產業上下游整合，持續提升竹縣企業競爭力。

楊文科說，合擎公司製造古董車已有19年，近年更成功將古董車與科技電動車相結合，推出輕型電動車新商機，也成為縣府「地方型SBIR」補助業者之一，辦理「古董車創新營造計畫」，延伸更多元的周邊產品，孕育更大的商機。

羅修賢表示，該公司從2003年成立至今，致力成為提供優質經典古董車鈑金零件的第一選擇，目前暢銷的美國古董車零件皆非常齊全，從30年代到70年代的暢銷車種皆有開發產品，由於零件需要人力半手工，期望政府能協助讓更多人力投入。

楊文科對此保證，為讓新竹縣的企業持續茁壯，保有提升競爭力，縣府會全力整合大新竹地區相關產業上下游，促成產學合作，為台灣培育人才傳承技術，並增加在地就業機會，讓「隱形冠軍」廠商繼續在市場保持競爭力。

五華工業區廠商協進會理事長徐志旭指出，去年底縣府促成五華工業區廠商成立協進會，重新整合區內的廠商，未來協會也將邀請相關學者與專家，集結各企業推動「OPEN HOUSE」計畫，帶領民眾走入廠內，一窺不為人知的隱形冠軍企業的面貌。